Max torna sulla panchina del Milan, Vieri: "Allegri dà tranquillità e sa come si vince. L'uomo giusto per tirare fuori il meglio da Leao"
Oggi ricomincia il campionato ed il Milan affronta la Cremonese a San Siro. Sulla panchina ci sarà Massimiliano Allegri, nuovamente rossonero dopo più di 10 anni: un ritorno che infonde tanta fiducia in tutto l’ambiente. Bobo Vieri, nell’intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport, ne parla così:
“Il Milan aveva bisogno di rimettersi in ordine e ha preso il miglior allenatore possibile per riuscirci: Allegri dà tranquillità, conosce la pressione, sa come si vince. Vedremo come si adatterà Boniface, ma Max è anche l’uomo giusto per tirare fuori il meglio da Leao. Questo deve essere il suo anno, quello della continuità e non solo dei lampi”.
