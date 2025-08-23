QS in prima pagina: "Notte da Milan, brividi al Max”

di Manuel Del Vecchio

La Serie A 2025-26 si apre con Napoli, Sassuolo, Genoa e Lecce protagoniste delle prime gare stagionali. In serata riflettori puntati sul Milan di Massimiliano Allegri, al ritorno in panchina, e sulla Roma affidata a Gian Piero Gasperini.

Attesa particolare a San Siro, dove i rossoneri esordiranno davanti al proprio pubblico contro la neopromossa Cremonese. “Notte da Milan, brividi al Max” il titolo scelto oggi dal Quotidiano Sportivo. L'appuntamento è a San Siro alle ore 20:45.