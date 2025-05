Pep fa sul serio. La Gazzetta: "In settimana parte l'assalto del City a Reijnders"

La stagione del Manchester City è stata per certi versi analoga a quella del Milan, con una differenza però enorme: l'anno prossimo la formazione di Pep Guardiola parteciperà alla Champions League. Aspetto da non sottovalutare, soprattutto in ottica calciomercato, dove i Citzens avrebbero messo nel mirino una delle poche note positive del Diavolo in questa stagione, Tijjani Reijnders.

Pep Guardiola vuole l'olandese per sostituire Kevin De Bruyne, non un calciatore qualunque. Il Milan dal canto suo cercherà di fare muro, perché l'intenzione è quella di ripartire proprio dal numero 14 nella prossima stagione, ma stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport "In settimana parte l'assalto del City a Reijnders". E sappiamo come funziona in questi casi: se i Citizens vogliono ottengono, anche perché i soldi non sono mai un problema.