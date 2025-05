City e Real in agguato. Il CorSport: "Reijnders e Theo, il Milan ora fa cassa"

Il Milan non ha ancora un direttore sportivo né tanto meno un allenatore, ma sul fronte uscite nel calciomercato è attivissimo. Senza l'Europa che conta, ovvero la Champions League, sarà necessario sacrificare un big per fare fronte ai mancati introiti derivanti dalla più importante competizione europea per club. Inizialmente si credeva che l'unico sacrificato potesse essere Theo Hernandez, in scadenza nel giugno 2026 ed oramai ai ferri corti con ambiente e società, ma in questi giorni si starebbe parlando anche di Tijjani Reijnders a fronte del forte interesse del Manchester City.

E proprio di questo ne ha parlato questa mattina Il Corriere dello Sport, che utilizzando una foto dove il francese e l'olandese si abbracciano, ha titolato "Il Milan ora fa cassa". Inutile dire che la reazione dei tifosi non sarà delle migliori, anche perché così facendo la squadra si indebolirà, ma allo stesso tempo c'era da aspettaarsi un epilogo del genere, anche perché trattenere i campioni senza la Champions League sarà complicatissimo.