Corsa Scudetto, La Gazzetta dello Sport: "La tabella di Pioli"

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla corsa al vertice in Serie A, analizzando le chance dei rossoneri di vincere il titolo. "La tabella di Pioli", titola la rosea, che poi aggiunge: "Obiettivo scudetto: mantenere la scia fino al Napoli. E scatto con la Lazio. L’Inter deve ancora recuperare un turno e giocherà almeno tre partite in più. Il Milan può restare in corsa fino alla fine".