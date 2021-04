CorSera: "Al ristorante in zona rossa con gli amici, un caso le foto di Ibra"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Al ristorante in zona rossa con gli amici, un caso le foto di Ibra". Non sono mancate le polemiche dopo le immagini di Ibrahimovic immortalato domenica all'interno di un ristorante di Milano nonostante la zona rossa che era in vigore in Lombardia. Il giocatore ha spiegato alla società rossonera che si trattava di un incontro di lavoro durato solo un'ora.