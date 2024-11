CorSera: "Errori, scenate, rossi e preteste. Nel Milan si è spento Turbo Theo"

vedi letture

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Errori, scenate, rossi e preteste. Nel Milan si è spento Turbo Theo". Dov'è finito il vero Theo Hernandez? Se lo chiedono tutti i tifosi milanisti che in questa stagione stanno vedendo il terzino francese parecchio sottotono e poco continuo. L'ex Real Madrid sembra accendersi solo nei big-match, mentre nelle altre partite fatica a trovare le motivazioni giuste.

Oltre ai tanti errori sul campo, gli ultimi sabato contro il Cagliari, la cosa più preoccupante è l'atteggiamento e il linguaggio del corpo, tanto che a volte pare quasi non abbia voglia di giocare. Per non parlare poi di alcuni comportamenti che non sono da lui come la sceneggiata del cooling break di Roma, l’ammutinamento di Firenze col rigore rubato a Pulisic e poi sbagliato, gli insulti all’arbitro con la fascia da capitano e l’espulsione a partita finita. Dietro a tutto ci potrebbe essere anche il nodo del rinnovo di contratto che per ora non arriva.