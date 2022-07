CorSera - Futuro Dybala: per ora il Milan non è in corsa per l'argentino

MilanNews.it

Tra gli svincolati di lusso ancora senza squadra c'è anche Paulo Dybala, che non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. Nelle ultime settimane, il suo nome è stato accostato spesso anche al Milan: secondo il Corriere della Sera, però, al momento il Diavolo non è in corsa per l'argentino. Ma con il passare dei giorni lo scenario potrebbe cambiare e chissà che anche i rossoneri non facciano un tentativo per la Joya.