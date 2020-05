CorSera: "I medici sportivi si ribellano: 'Vogliamo garanzie, così non si riparte'"

"I medici sportivi si ribellano: 'Vogliamo garanzie così non si può ripartire'" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Scontro sul protocollo e sulle responsabilità in caso di positivi, che ricadrebbero sui medici. I medici della serie A sono tesi e preoccupati e trasferiscono il loro stato d’animo in una lettera che nelle prossime ore sarà inviata sia alla Federcalcio sia alla Lega di Milano: "Vogliamo essere tutelati e rappresentati".