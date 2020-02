CorSera: "Il Milan ora ha un’identità, ma non ha quasi più tempo"

"Il Milan ora ha un’identità, ma non ha quasi più tempo": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che dopo diversi mesi, due allenatori e diversi esperimenti falliti, il Diavolo ha trovato finalmente una sua identità. I rossoneri, però, non possono più sbagliare in quanto hanno già perso troppi punti per strada: "Adesso sì che stiamo bene, ma non abbiamo più molto tempo" le parole ieri in conferenza di Pioli alla vigilia del match contro il Torino.