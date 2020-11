CorSera: "Il Milan vince e va in fuga, Inter staccata di 5 punti"

Il Corriere della Sera, stamani in edicola, titola in prima pagina: "Il Milan vince e va in fuga, Inter staccata di 5 punti. Il Napoli batte la Roma". I rossoneri, capolista, iniziano a mettere paura: tengono un ritmo alto anche senza Ibrahimovic. La Fiorentina non ha scampo e inseguitrici a -5. Vecchia strategia e furia invece per l'altra milanese, con Conte che si è ripreso l'Inter: addio trequartista e dichiarazioni polemiche dopo Sassuolo. Infine il Napoli incenerisce la Roma. Le parole antivirus di Gattuso: "L'amore per Maradona è meraviglioso, ma da domani tutti con la mascherina".