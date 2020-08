Come riporta il Corriere della Sera, il Milan conta di definire entro 48 ore l’operazione Tonali. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi hanno avuto l’ok dal fondo Elliott: l’offerta al Brescia è di 10 milioni per il prestito oneroso più altri 25 per il riscatto. Maldini ha già trovato l’accordo con il giocatore per un ingaggio da 2.2 milioni più bonus.