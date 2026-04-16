CorSera: "Il progetto del Milan passa dalla Champions. La variabile Allegri"

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"Il progetto del Milan passa dalla Champions. La variabile Allegri": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che i rossoneri devono conquistare a tutti i costi la qualificazione alla prossima Champions League perchè da questa dipende gran parte della prossima stagione. Grazie agli introiti europei, il Diavolo potrà rinforzare la rosa milanista per provare a puntare davvero allo scudetto nella Serie A 2026-2027.

Intanto però in casa rossonera continua a tenere banco il futuro di Max Allegri che è tentato dal diventare il nuovo ct dell'Italia. Le sue quotazioni sono in crescita, ma la sua priorità al momento è riportare il Milan in Champions. Poi, una volta raggiunto l'obiettivo, vorrà capire se il club di via Aldo Rossi gli darà quella garanzie che chiede per la prossima stagione, tra cui anche più coinvolgimento sul mercato. Il livornese ha in mente un Diavolo ambizioso che se la possa giocare per lo scudetto e che possa fare bene anche in Europa.