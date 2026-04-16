I dubbi in Casa Milan. Il QS titola: "Da Nkunku a Ricci: quanti milioni finiti in panchina"

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In merito ai dubbi che ci sono a Casa Milan, il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Da Nkunku a Ricci: quanti milioni finiti in panchina". Nello scorso mercato estivo, il Diavolo ha chiuso diversi colpi anche piuttosto costosi, ma nessuno di loro sta rendendo come ci si aspettava, anzi nessuno è al momento un titolare: stiamo parlando in particolare di Christopher Nkunku, Ardon Jashari e Samuele Ricci.

Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 17 APRILE

Sassuolo-Como 18.30

Inter-Cagliari 20.45

SABATO 18 APRILE

Udinese-Parma 15.00

Napoli-Lazio 18.00

Roma-Atalanta 20.45

DOMENICA 19 APRILE

Cremonese-Torino 12.30

Hellas Verona-Milan 15.00 DAZN

Pisa-Genoa 18.00

Juventus-Bologna 20.45

LUNEDÌ 20 APRILE

Lecce-Fiorentina 20.45