I dubbi in Casa Milan. Il QS titola: "Da Nkunku a Ricci: quanti milioni finiti in panchina"
In merito ai dubbi che ci sono a Casa Milan, il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Da Nkunku a Ricci: quanti milioni finiti in panchina". Nello scorso mercato estivo, il Diavolo ha chiuso diversi colpi anche piuttosto costosi, ma nessuno di loro sta rendendo come ci si aspettava, anzi nessuno è al momento un titolare: stiamo parlando in particolare di Christopher Nkunku, Ardon Jashari e Samuele Ricci.
Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 17 APRILE
Sassuolo-Como 18.30
Inter-Cagliari 20.45
SABATO 18 APRILE
Udinese-Parma 15.00
Napoli-Lazio 18.00
Roma-Atalanta 20.45
DOMENICA 19 APRILE
Cremonese-Torino 12.30
Hellas Verona-Milan 15.00 DAZN
Pisa-Genoa 18.00
Juventus-Bologna 20.45
LUNEDÌ 20 APRILE
Lecce-Fiorentina 20.45
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