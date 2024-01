CorSera: "La carica dei giovani d’oro". Traoré del Milan è l’ultima stellina pronta a prendersi la scena

"La carica dei giovani d’oro": apre così questa mattina le sue pagine sportive il Corriere della Sera che spiega che in questa prima parte di stagione sono diversi i giovani che si stanno mettendo in mostra in Italia. Tra questi c'è, per esempio, anche Chaka Traoré, attaccante del Milan che martedì in Coppa Italia contro il Cagliari ha esordito dal primo minuto segnando anche un gol.

In casa rossonera, sono finora ben sette i giocatori Under 20 che sono stati utilizzati da Stefano Pioli in gare ufficiali: oltre a Traoré, ci sono infatti Camarda, Simic, Zeroli, Romero, Bartesaghi e Jimenez.