Derby al Milan, Cardinale va negli spogliatoi dopo il match: "Orgoglioso della squadra"

Dopo il triplice fischio finale dell'arbitro Doveri, le telecamere hanno inquadrato subito la tribuna di San Siro dove c'era anche Gerry Cardinale che ha festeggiato sorridente la vittoria del suo Milan contro l'Inter per 1-0 grazie ad un gol di Pervis Estupinan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel post-partita il numero di RedBird, che sabato era stato a Milanello per dare la carica alla squadra in vista del derby, è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con Max Allegri e con i giocatori e si è detto orgoglioso della prestazione.

Dopo il match, oltre al tecnico livornese, è intervenuto in conferenza stampa anche Adrien Rabiot, il quale ha dichiarato: "Siamo tutti soddisfatti: non è mai facile vincere un derby. Poi il discorso è sempre lo stesso: l'obiettivo è entrare in Champions e per questo era importante vincere. Dobbiamo continuare così, senza perdere punti con le squadre più piccole. Scudetto? Siamo a 7 punti, sono tanti. Vedremo cosa farà l'Inter nelle prossime giornate e vedremo se noi terremo il ritmo".