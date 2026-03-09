Moviola Gazzetta: proteste Inter, ma Ricci ritrae il braccio
La Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi arbitrali del derby di Milano di ieri, soffermandosi in modo particolare sul rigore chiesto nel finale dall'Inter per un tocco di mano in area di Samuele Ricci. Per la Rosea il centrocampista del Milan "colpisce la palla col braccio ritenuto in ritrazione". Poco prima, invece, il pallone era finito alle spalle di Mike Maignan su azione da calcio d'angolo, ma Doveri aveva fermato prima gioco (tra l'altro la palla aveva colpito il braccio di Carlos Augusto prima di finire in rete).
Questo il tabellino di Milan-Inter, match valido per la ventottesima giornata di Serie A.
MILAN-INTER 1-0
Marcatori: 35’ Estupinan
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 73’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 84’ Nkunku), Leão (dal 73’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari. All. Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 80’ Diouf), Akanji, Bastoni (dal 68’ Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 59’ Dumfries), Barella (dal 68’ Frattesi), Zieliński, Mkhitaryan (dal 59’ Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disp.: Di Gennaro, J. Martínez; Acerbi, De Vrij, Darmian; Çalhanoğlu; Lavelli, L. Martínez. All.: Chivu.
Arbitro: Doveri di Roma.
Ammoniti: 65’ Bastoni, 69’ Dumfries, 80’ Rabiot, 89’ Modric.
Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan