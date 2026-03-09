Moviola Gazzetta: proteste Inter, ma Ricci ritrae il braccio

di Enrico Ferrazzi

La Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi arbitrali del derby di Milano di ieri, soffermandosi in modo particolare sul rigore chiesto nel finale dall'Inter per un tocco di mano in area di Samuele Ricci. Per la Rosea il centrocampista del Milan "colpisce la palla col braccio ritenuto in ritrazione". Poco prima, invece, il pallone era finito alle spalle di Mike Maignan su azione da calcio d'angolo, ma Doveri aveva fermato prima gioco (tra l'altro la palla aveva colpito il braccio di Carlos Augusto prima di finire in rete).

Questo il tabellino di Milan-Inter, match valido per la ventottesima giornata di Serie A.

MILAN-INTER 1-0
Marcatori: 35’ Estupinan

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 73’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 84’ Nkunku), Leão (dal 73’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 80’ Diouf), Akanji, Bastoni (dal 68’ Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 59’ Dumfries), Barella (dal 68’ Frattesi), Zieliński, Mkhitaryan (dal 59’ Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disp.: Di Gennaro, J. Martínez; Acerbi, De Vrij, Darmian; Çalhanoğlu; Lavelli, L. Martínez. All.: Chivu.

Arbitro: Doveri di Roma. 

Ammoniti: 65’ Bastoni, 69’ Dumfries, 80’ Rabiot, 89’ Modric.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.