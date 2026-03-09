La Gazzetta esalta Luka: "Modric è infinito". E il suo futuro...
Luka Modric è stato protagonista anche ieri nel derby contro l'Inter di un'altra prestazione sontuosa. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha esaltato così il campione croato: "Modric è infinito". Davanti al suo amico Sergio Ramos, presente anche lui ieri sera a San Siro, il centrocampista rossonero ha preso ancora una volta per mano la squadra rossonera. Nel post-partita, Modric ha parlato a DAZN anche del suo futuro: "Ci sono sempre rumors intorno alla squadra, ma non mi interessa. Sono molto contento qui. È stato bello vedere Sergio Ramos allo stadio: quando il capitano viene qui bisogna vincere (ride, ndr). Non penso a nient’altro comunque, penso solo a lavorare".
Ricordiamo che il contratto firmato dal croato la scorsa estate scade il prossimo 30 giugno. Il giocatore, che a settembre compirà 41 anni, ha un'opzione per rinnovare per un'altra stagione, ma prenderà una decisione solo a fine campionato.
