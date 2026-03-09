Tuttosport in apertura: "StraMilan. Allegri dà un'altra lezione a Chivu e si riporta a -7"
"StraMilan. Inter, incubo derby: Estupinan riapre la lotta scudetto": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport all'indomani della vittoria del Diavolo nel derby contro i nerazzurri. L'eroe a sorpresa della serata è stato Pervis Estupinan. Il quotidiano torinese scrive: "Allegri dà un'altra lezione a Chivu e si riporta a -7. L'Inter, che non ha batte il Milan da 7 partite, paga le assenze di Lautaro e Thuram: Pio e Bonny steccano".
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38*
Udinese 36
Lazio 34*
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
*una partita in meno
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
