Tuttosport in apertura: "StraMilan. Allegri dà un'altra lezione a Chivu e si riporta a -7"

Tuttosport in apertura: "StraMilan. Allegri dà un'altra lezione a Chivu e si riporta a -7"MilanNews.it
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

"StraMilan. Inter, incubo derby: Estupinan riapre la lotta scudetto": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport all'indomani della vittoria del Diavolo nel derby contro i nerazzurri. L'eroe a sorpresa della serata è stato Pervis Estupinan. Il quotidiano torinese scrive: "Allegri dà un'altra lezione a Chivu e si riporta a -7. L'Inter, che non ha batte il Milan da 7 partite, paga le assenze di Lautaro e Thuram: Pio e Bonny steccano".

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38*
Udinese 36
Lazio 34*
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15

*una partita in meno