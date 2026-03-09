Tuttosport in apertura: "StraMilan. Allegri dà un'altra lezione a Chivu e si riporta a -7"

"StraMilan. Inter, incubo derby: Estupinan riapre la lotta scudetto": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport all'indomani della vittoria del Diavolo nel derby contro i nerazzurri. L'eroe a sorpresa della serata è stato Pervis Estupinan. Il quotidiano torinese scrive: "Allegri dà un'altra lezione a Chivu e si riporta a -7. L'Inter, che non ha batte il Milan da 7 partite, paga le assenze di Lautaro e Thuram: Pio e Bonny steccano".

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 67

Milan 60

Napoli 56

Como 51

Roma 51

Juventus 50

Atalanta 46

Bologna 39

Sassuolo 38*

Udinese 36

Lazio 34*

Parma 34

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 30

Lecce 27

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15

*una partita in meno