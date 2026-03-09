Estupinan regala il derby al Diavolo. QS: "Il Milan riapre lo scudetto"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così per commentare la vittoria rossonera nel derby di Milano di ieri sera:"Il Milan riapre lo scudetto". Il Diavolo è ora a -7 in classifica. Campionato riaperto? Difficile, anche perchè l'Inter dovrebbe perdere tanti punti per strada, ma sognare non costa nulla. A decidere la sfida è stato a sorpresa Pervis Estupinan, autore del suo primo gol in maglia rossonera. "E' la rete più importante della mia vita" le sue parole dopo la fine del match.

Nel post-partita, intervistato da Sky, Max Allegri ha parlato così della classifica: "Io guardo il +9 dal quinto posto: abbiamo quattro scontri diretti con Lazio, Napoli, Atalanta e Juventus. Dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra e continuare a migliorare quello che stiamo facendo. Nelle stagioni i primi sei mesi sono quelli di assestamento, dove devi lavorare per arrivare a marzo e giocarti le partite che contano".