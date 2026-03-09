Moviola CorSport: braccio Ricci, non è rigore. La spiegazione

Anche il Corriere dello Sport analizza l'arbitraggio di Daniele Doveri nel derby di Milano di ieri sera. Partita senza grossi casi da segnalare se non nel finale quando l'Inter ha protestato in due occasioni. Eccole nel dettaglio:

GOL DI DIMARCO DA ANGOLO, MA DOVERI AVEVA FERMATO PRIMA IL GIOCO: "Dimarco batte l’angolo, quando il pallone è già in area Doveri fischia qualcosa, in area non ci sono falli, se era per richiamare qualcuno avrebbe dovuto farlo prima della battuta. La palla entra in rete, ma si riprende con la ripetizione dell’angolo. Perché? Per la cronaca: Carlos Augusto segna con la mano sinistra, la rete sarebbe stata comunque annullata. Ma il problema è il fischio di confusione prima".

TOCCO DI BRACCIO IN AREA DI RICCI: "ricci tocca il pallone con il braccio destro, che fa un movimento a togliere: senza il tocco, il pallone avrebbe sbattuto sul fianco del giocatore rossonero, dentro la figura, visto che Ricci non fa 'se stesso più grande' (unnaturally bigger)".