Il CorSera titola: "Milan settebello. Inter, brutta copia"

In merito alla vittoria rossonera nel derby di Milano di ieri sera, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Milan settebello. Inter, brutta copia". Grazie ad un gol di Estupinan nel primo tempo, il Diavolo porta a casa di corto muso anche la stracittadina milanese di ritorno e ora è a -7 dai nerazzurri. La formazione milanista torna a sognare lo scudetto, anche se Max Allegri continua a parlare solo di Champions League.

Dopo il match, intervistato da Sky, Allegri ha parlato così della classifica: "Io guardo il +9 dal quinto posto: abbiamo quattro scontri diretti con Lazio, Napoli, Atalanta e Juventus. Dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra e continuare a migliorare quello che stiamo facendo. Nelle stagioni i primi sei mesi sono quelli di assestamento, dove devi lavorare per arrivare a marzo e giocarti le partite che contano".