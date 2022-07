CorSera - Milan-De Ketelaere, nei prossimi giorni altro incontro. Sul tavolo assegno importante

MilanNews.it

Il Milan è alla ricerca di qualità e fantasia sulla trequarti e il profilo perfetto per le qualità che cerca il Milan è quello di Charles De Ketelaere, trequartista del Brugge e già nel giro della nazionale belga. Il giocatore piace molto alla dirigenza rossonera, e la trattativa con il Brugge, dopo aver strappato il sì al giocatore, sta andando avanti.

Out con il Copenaghen

I contatti con il Brugge vanno avanti e, in via precauzionale, il club belga, nella giornata di ieri, ha lasciato per tutto il tempo dell'amichevole contro il Copenaghen il giocatore in panchina. Una scelta dettata anche dalla situazione di mercato del giocatore, che vorrebbe trasferirsi a Milano in tempi brevi.

Offerta e incontro

Il Milan e Charles De Ketelaere, a piccoli passi, si avvicinano. Come scrive il Corriere della Sera, il giocatore è convinto dell'esperienza al Milan, indipendentemente dal posto titolare o meno. Il profilo del fantasista belga piace molto alla dirigenza rossonera e Maldini e Massara metteranno sul tavolo un assegno importante. Nei prossimi 3-4 giorni è previsto un nuovo incontro, probabilmente decisivo.