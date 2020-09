CorSera - Milan, il prossimo colpo sarà il ritorno di Bakayoko

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il prossimo colpo di mercato del Milan sarà il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko, il quale ha già trovato da tempo un accordo con il club di via Aldo Rossi per un ingaggio da 3 milioni di euro. Mancano invece gli ultimi dettagli con il Chelsea, in particolare la cifra per il riscatto che dovrebbe essere intorno ai 30 milioni.