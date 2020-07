CorSera - Milan, le ultime dichiarazioni di Ibra hanno mandato su tutte le furie Elliott

A Londra, nella sede di Elliott, non sono piaciute ultime uscite di Zlatan Ibrahimovic. In particolare, secondo quanto rivela stamattina il Corriere della Sera, la dichiarazione "sono al Milan solo per passione, sto giocando gratis" ha mandato su tutte le furie gli esponenti del fondo americano. La permanenza dello svedese in rossonero anche nella prossima stagione appare quindi sempre più improbabile.