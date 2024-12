CorSera - Milan, prima di parlare in tv Fonseca aveva avvisato i dirigenti del suo sfogo contro La Penna

Le forti parole di Paulo Fonseca contro l'arbitro di Atalanta-Milan hanno fatto parecchio rumore nelle ultime ore. Come riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, il tecnico portoghese, prima di andare a parlare in tv, aveva avvisato i dirigenti del club di via Aldo Rossi che si sarebbe lamentato dell'arbitraggio di La Penna.

La società milanista sta con Fonseca: nessuno pensa a complotti, ma semplicemente si chiede agli arbitri più attenzione al fine di evitare errori che possono compromettere le partite. Il Milan non prenderà altre iniziative (come per esempio spedire un dossier con tutti i tori arbitrali subiti) perchè la posizione espressa dall’allenatore è già chiarissima.