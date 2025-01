CorSera - Milan-Rashford: nel club rossonero non tutti sono convinti della bontà dell’operazione

Dopo aver definito nelle ultime ore la cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto di Noah Okafor al Lispsia, il Milan torna a pensare al mercato in entrata ed in particolare alla trattativa con il Manchester United per Marcus Rashford, con i Red Devils che hanno aperto al prestito secco fino al termine della stagione. Prima dell'ultima partita contro il Cagliari, Zlatan Ibrahmovic ha parlato così dell'inglese con cui ha giocato ai tempo dello United: "Può giocare a sinistra, a destra, al centro dell’attacco e fare la differenza in ogni posizione".

In casa rossonera, però, non tutti sono convinti della bontà dell’operazione, non certo per le qualità tecniche dell’attaccante, quanto per l’atteggiamento extra-professionale della punta. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggunge che Rashford sta riflettendo quale offerta accettare visto che, oltre al Milan, sulle sue tracce ci sono anche Borussia Dortmund, Barcellona e Juventus.