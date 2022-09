CorSera - Milan, Theo e Maignan out per quache settimana: a Empoli tocca a Ballo-Touré e Tatarusanu

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle prese entrambi con problemi muscolari, Theo Hernandez e Mike Maignan saranno costretti a restare lontano dai campi per qualche settimana. Come riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, sabato ad Empoli, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, Stefano Pioli si affiderà a Fodé Ballo-Touré al posto del terzino francese e a Ciprian Tatarusanu in porta per sostituire l'ex Lille.