CorSera: "Morata apre il Milan show. Fonseca in testa insieme al Toro"

vedi letture

"Morata apre il Milan show. Fonseca in testa insieme al Toro" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Dopo l’Inter, il Milan batte anche il Lecce vincendo per 3-0 a San Siro. Fonseca in testa alla classifica con il Torino. Il Lecce regge per poco più di mezz'ora poi viene travolto in cinque minuti con le reti di Theo Hernandez, Morata e Pulisic. La vittoria senza indugi contro il Lecce, la terza consecutiva in campionato, ha un sapore speciale per i Diavoli e per il suo allenatore. Trecentoquarantatré giorni dopo l’ultima volta il Milan è lassù, primo in classifica.

Questo il tabellino di Milan-Lecce di Serie A:

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 38’ Morata, 41’ Theo, 43’ Pulisic.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez (dal 75’ Bartesaghi); Pulisic (dal 63’ Chukwueze), Fofana (dal 63’ Musah), Reijnders, Leao; Morata (dal 56 Loftus-Cheek), Abraham (dal 75’ Jovic). A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Zeroli. All. Paulo Fonseca

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Bashirotto, Gallo; Morente (dal 59’ Banda), Ramadani, Coulibaly (dal 83’ Oudin), Pierret (daln73’ Rafia); Rebic (dal 73’ Pierotti), Krstovic. A disp.: Fruchtl, Jasper, Borbei, Pelmard, Jean, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa. All. Luca Gotti

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 34’ Baschirotto, 49’ Emerson Royal.

Espulsi: Bartesaghi 79’

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.