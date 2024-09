CorSera - Panchina Milan: c'è anche Allegri tra le opzioni, ma pare non essere in rapporti eccellenti con Ibra

La panchina del Milan potrebbe presto cambiare proprietario, soprattutto se il derby di domenica dovesse andare male. Paulo Fonseca è a forte rischio esonero e per questo in via Aldo Rossi hanno già iniziato a valutare eventuali alternative: tra queste c'è anche il possibile ritorno in rossonero di Massimiliano Allegri, il quale risolverebbe parecchi problemi, ma che pare non essere in rapporti eccellenti con Zlatan Ibrahimovic. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera.

Questi i numeri di Allegri sulla panchina del Milan da luglio 2010 a gennaio 2014:

PANCHINE TOTALI: 178

VITTORIE: 91

PAREGGI: 49

SCONFITTE: 38

GOL FATTI: 303

GOL SUBITI: 178

PALMARES: uno scudetto e una Supercoppa italiana