In casa rossonera, in questo momento continuano a tenere banco i rinnovi di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu, i cui contratti con il Milan scadranno il prossimo 30 giugno: le parti sono in trattativa da diverso tempo e, secondo il Corriere della Sera, continua ad esserci ottimismo sia per il portiere che per il turco.