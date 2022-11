CorSera - Rinnovo Giroud, c'è un'intesa di massima: scadenza 2024 alle stesse cifre attuali, ufficialità dopo il Mondiale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il contrato di Olivier Giroud scadrà il prossimo 30 giugno, ma ormai da tempo il giocatore è in trattativa per il rinnovo per un altro anno (scadenza 2024): come riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, verrà confermato l'ingaggio attuale del centravanti francese, che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro netti. L'ufficialità dovrebbe arrivare dopo il Mondiale.