CorSera - Rinnovo Leao: il Milan è in attesa di incontrare il suo avvocato

In casa rossonera, continua a tenere banco la questione del rinnovo di Rafael Leao, il cui attuale contratto scadrà nel 2024: secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il Milan è in attesa di incontrare Ted Dimvula, l’avvocato che cura gli interessi del portoghese, per provare a fare un ulteriore passo in avanti verso il prolungamento dell'ex Lille.