CorSera - Verso Milan-Udinese: si valuteranno giorno dopo giorno le condizioni di Giroud. Se non ce la fa pronto Rebic

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del match di sabato contro l'Udinese, valido per la prima giornata di campionato, in casa rossonera si valuteranno giorno dopo giorno le condizioni di Olivier Giroud, il quale è alle prese con un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo nell'ultima amichevole estiva contro il Vicenza. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che, se il francese non dovesse farcela a recuperare, il centravanti titolare sarà Ante Rebic.