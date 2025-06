CorSera: "Xhaka e Jashari: il Milan ridisegna il centrocampo"

Il Corriere della Sera fa il punto sul mercato del Milan, partendo dal centrocampo. Il grande obiettivo è Granit Xhaka, il 32enne con cui il direttore sportivo del Diavolo ha già trovato un’intesa. Il nodo è abbattere la resistenza del Bayer Leverkusen che si oppone fermamente alla proposta da 8 milioni avanzata dai rossoneri. L’altro profilo su cui l’area tecnica del Milan sta lavorando è Jashari del Bruges, in grado di essere utilizzato sia come mediano sia come mezzala.

Anche qui la strada non è in discesa: i belgi chiedono per la cessione almeno 35 milioni di base fissa (oltre ai bonus). Intanto Theo Hernandez, dopo aver ricevuto la rassicurazione dal ct Deschamps che non sarebbe uscito dai radar della Nazionale pur uscendo dall’Italia, ha accettato l’offerta dell’Al Hilal. Ha accettato un triennale da 18 milioni più 7 di bonus, una cifra che rappresenta una valida consolazione per essere stato messo alla porta dal Milan.