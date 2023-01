CorSport: "Lazio indiavolata, il Milan dello Scudetto non esiste più"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Lazio indiavolata, il Milan dello Scudetto non esiste più" scrive il Corriere dello Sport commentando il successo per 4-0 della Lazio sui rossoneri. Milinkovic, Zaccagni, Luis Alberto su rigore e Felipe Anderson hanno firmato il successo biancoceleste, aprendo ufficialmente la crisi milanista. "Dopo il tracollo in Supercoppa a Riyad, Pioli è stato travolto anche all’Olimpico, lo stesso stadio in cui, nove mesi fa, si era cucito lo scudetto sul petto. Quel Milan è sparito, non esiste più. Almeno come spirito e classifica, ha già abdicato" scrive il quotidiano.