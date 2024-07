CorSport: "Pobega per Samardzic: il Milan alza la posta"

"Pobega per Samardzic: il Milan alza la posta": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che vanno avanti i colloqui tra i dirigenti rossoneri e quell'Udinese per Lazar Samardzic, obiettivo di mercato del Diavolo per il suo centrocampo. Il club di via Aldo Rossi starebbe valutando la possibilità di inserire nell'affare una contropartita tecnica, vale a dire Tommaso Pobega, giocatore che piace ai bianconeri e che il Milan valuta intorno ai 15 milioni di euro.

Nei giorni scorsi, i dirigenti milanisti hanno avuto dei contatti con il papà-agente del serbo che ha dato la sua assoluta apertura al trasferimento a Milanello. L'Udinese chiede 25 milioni di euro, una cifra leggermente superiore alla valutazione non oltre i 20 che ne fa il Diavolo. L'inserimento di una contropartita tecnica come Pobega potrebbe essere la carta giusta per sbloccare la trattativa.