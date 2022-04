CorSport recita: "Scudetto e arabi, un mese del Diavolo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il mese che attende il Milan è importantissimo, su due fronti. Quello sportivo, con gli uomini di mister Pioli in piena lotta per il titolo, primi a quattro giornate dal termine con due lunghezze di vantaggio sull'Inter. Quello societario, con Elliott vicinissimo alla cessione del club al fondo arabo Investcorp. Situazione che non è sfuggita al Corriere dello Sport che ha titolato nelle pagine dedicate ai rossoneri: "Scudetto e arabi, un mese del Diavolo". I prossimi trenta giorni diranno moltissimo sul futuro del Milan.