CorSport - Verso Milan-Venezia: Emerson Royal favorito su Calabria

Oggi pomeriggio il Milan riprende gli allenamenti a Milanello in vista del match di sabato sera a San Siro contro il Venezia. Per questa gara, Paulo Fonseca potrebbe confermare come terzino destro Emerson Royal che è in vantaggio su Davide Calabria. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Il quotidiano riporta poi un altro dubbio di formazione del tecnico portoghese che in attacco dovrà decidere se schierare a destra Samuel Chukwueze o Christian Pulisic, visto che quest'ultimo tornerà a disposizione dopo gli impegni con la nazionale americana solo nella giornata di giovedì.