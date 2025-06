Da Leao a Theo. Il QS: "Milan, quanti big ancora in bilico"

A 29 giorni dall'inizio ufficiale della stagione 2025/2026 il Milan è una squadra ancora in costruzione. Tijjani Reijnders e Mike Maignan sono prossimi a liberare il loro armadietto di Milanello, così come Theo Hernandez, anche se con il terzino francese sarebbe in atto un braccio di ferro per via del fatto che non sarebbe convintissimo della destinazione saudita, ma ad oggi l'Al-Hilal è l'unica squadra che si sarebbe fatta avanti concretamente per lui.

Oltre all'ex Real Madrid c'è anche il discorso Rafael Leao da affrontare, dato che il portoghese è finito nel mirino del Bayern Monaco. Insomma, ad un mese dall'inizio della stagione il Milan è ancora in alto mare, dato che nessuno è certo della permanenza, neanche i migliori. In merito a questo discorso Il QS ha questa mattina titolato in apertura "Milan, quanti big ancora in bilico", riferendosi soprattutto alle situazioni legate al futuro di Leao e Theo.