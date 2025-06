Situazione delicata. Tuttosport: "Che braccio di ferro con Theo e Maignan"

Oramai la questione che riguarda il futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan si sta facendo sempre più delicata. Il primo vuole una squadra europea e per questo motivo starebbe rifiutando a manetta tutti i rilanci dell'Al-Hilal. Il secondo, invece, deluso dal valzer per il suo rinnovo di contratto, starebbe spingendo per andare al Chelsea nonostante Massimiliano Allegri voglia ripartire proprio da lui.

La situazione è dunque delicata, con le parti che non sembrerebbero in grado di trovare una quadra per accontentare tutti. Di questo argomento ne ha parlato questa mattina anche Tuttosport facendo un po' il punto sul calciomercato del Milan, titolando: "Che braccio di ferro con Theo e Maignan".