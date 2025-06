Il Milan aspetta il rilancio. Il CorSera: "Maignan al Chelsea, 15 milioni non bastano"

Il Chelsea sta spingendo per regalare ad Enzo Maresca Mike Maignan, portiere che il tecnico italiano vorrebbe aggregare alla sua formazione già per l'imminente Mondiale per Club. La situazione è ovviamente più semplice a dirsi che a farsi, anche perché si dovrebbe chiudere quest'operazione entro e non oltre martedì sera alle 20 per riuscire in questo obiettivo.

Nel frattempo la distanza fra domanda e offerta permane, come riportato questa mattina anche dal Corriere della Sera che ha titolato "Maignan al Chelsea, 15 milioni non bastano". Il Milan è dunque in attesa di un rilancio importante, anche perché non è nei programmi privarsi di un calciatore come il francese, capitano e profilo dal quale Massimiliano Allegri ha intenzione di ripartire.