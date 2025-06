Max già al lavoro. Il CorSport: "Allegri progetta l'instant Milan"

Non c'è (altro) tempo da perdere, nonostante la stagione 2025/2026 non sia ufficialmente cominciata. Il ritardo nella programmazione dello scorso anno ha portato il Milan a terminare addirittura ottavo in classifica, risultato che il Diavolo non può permettersi di replicare. Ed è per questo che Massimiliano Allegri sarebbe già completamente immerso nella sua nuova realtà rossonera, con l'obiettivo di preparare tutto nei minimi dettagli in vista del raduno in programma il prossimo 7 luglio.

A fronte di questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Allegri progetta l'instant Milan", riferendosi al fatto che l'idea del tecnico livornese è quella di creare una squadra pronta nello spirito e nel pedigree, ed ecco spiegate le mosse Luka Modric e Adrien Rabiot lì dove nasce e si sviluppa il gioco, a centrocampo.