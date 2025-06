Porta girevole al Milan. La Gazzetta: "Via Mike. Ecco Svilar"

Mike Maignan è prossimo a lasciare il Milan e diventare un nuovo calciatore del Chelsea, nonostante Massimiliano Allegri abbia fatto il possibile per convincerlo a restare per ripartire da lui in questo nuovo corso rossonero. Il portiere francese è rimasto però troppo deluso dal balletto sul rinnovo dei mesi scorsi, e quindi starebbe spingendo in prima persona per vestire la maglia dei Blues e mettersi alla prova non solo in Premier League, ma anche nell'imminente Mondiale per Club.

La porta del Milan è dunque girevole, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "Via Mike. Ecco Svilar" indicato essere da Massimiliano Allegri l'unico profilo valido con il quale andare a sostituire il francese, anche se dalle parti di via Aldo Rossi starebbero valutando anche altri profili, come Suzuki del Parma e Caprile del Cagliari.