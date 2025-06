Movimenti in attacco. Tuttosport: "Vlahovic-Retegui. Il Milan cerca un centravanti"

In questo calciomercato il Milan farà un attaccante, anche perché il solo Santiago Gimenez non basta a Massimilaino Allegri. Il fatto che il Diavolo non giochi alcuna competizione europea nel corso della settimana non è un pretesto per rimanere solo con il messicano e Francesco Camarda, anche perché sia Luka Jovic che Tammy Abraham non vestiranno più la casacca rossonera a partire dalla prossima stagione.

A fronte di questo dalle parti di via Aldo Rossi sarebbe partito un vero e proprio casting per il nuovo numero 9 del Milan, anche se Massimiliano Allegri avrebbe già le sue preferenze. Titola infatti questa mattina Tuttosport "Vlahovic-Retegui. Il Milan cerca un centravanti". Due nomi importanti che in Serie A hanno dimostrato di poter e saper fare la differenza, ma che per il momento restano un sogno.