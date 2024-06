Deschamps: "In Theo non ho visto lo stesso entusiasmo della stagione dello scudetto"

vedi letture

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e, tra i vari temi trattati, ha parlato degli “italiani” che compongono la sua rosa: “Rabiot so che sta bene a Torino. Tocca a lui decidere: è libero e ha molte scelte”.

Su Giroud e Thuram: “Marcus è reduce da una bella stagione con l’Inter e può giocare in ogni posizione dell’attacco. Non ha le stesse caratteristiche di Olivier, ma può esserne l’erede in Nazionale. E anche se Giroud è all’ultimo Europeo, è importante poter contare sulla sua esperienza”.

Su Theo Hernandez e Maignan: “Mike è stato ferito dall’episodio di Udine. Il fattore mentale può avere ripercussioni sul piano fisico, ma l’anno scorso è stato straordinario e non credo che ci sia nulla da preoccuparsi. In Theo invece non lo vedo con lo stesso entusiasmo della stagione quando vinse lo scudetto”.