Dopo Zagabria anche Rotterdam. Tuttosport: "Non è Milan per Conceiçao. Euro-trasferte da incubo"

Da Zagabria a Rotterdam poco è cambiato. Si credeva che il Milan avesse finalmente imparato la lezione, ma invece la formazione di Sergio Conceiçao ha ancora una volta regalato un tempo agli avversari, forse in questo caso anche qualcosina in più, errore che in una competizione come la Champions League è inaccettabile.

Alla fine la conseguenza è stata che il Feyenoord ha vinto spostando i discorsi qualificazione a suo favore, cosa che invece avrebbe dovuto fare per l'appunto il Milan. In merito alla deludente trasferta olandese Tuttosport ha questa mattina titolato "Non è Milan per Conceiçao. Euro-trasferte da incubo", rifacendosi al dispiacere post partita del portoghese ma soprattutto al fatto che in 5 partite lontano da San Siro in questa Champions League, il Diavolo è riuscito a tornare a casa vincitore solo in 2, perdendo addirittura tutte le altre.