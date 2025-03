È il giorno di Napoli-Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

È il giorno di Napoli-Milan. Tendenzialmente non è mai una partita come gli ultimi anni: recentemente si è rinverdita un'antica rivalità tra partenopei e rossoneri, specialmente nell'anno in cui gli azzurri hanno scucito lo Scudetto dalle maglie del Diavolo che, quasi come vendetta sportiva, li ha eliminati dalla Champions League. Oggi i momenti sono diversi e in mezzo ne è passata di acqua sotto i ponti: il Napoli si gioca di nuovo il titolo, il Milan rischia di dover salutare l'Europa. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti oggi in edicola.

Nel taglio alto della Gazzetta dello Sport il titolo recita: "È qui lo scudetto". Prima del big match del Maradona, l'Inter capolista ospiterà l'Udinese a San Siro alle ore 18. I rossoneri potrebbero essere involontari arbitri nella corsa al titolo: "Inzaghi con Thuram-Arnautovic prova la fuga e tifa il Diavolo. Ma al Maradona Conte ci crede. Conceicao tiene Leao per il derby?".

Sul Corriere dello Sport il big match di Napoli viene trattato in taglio basso: "Napoli-Milan alle 20.45. Lukaku sfida Abraham davanti a Careca, Alemao e Lavezzi. Conte vuole una bolgia". Tuttosport invece fa ruotare tutto attorno al tecnico partenopeo: "Conte-Milan, il rumore degli... amici". Nell'occhiello si spiega meglio: "La missione scudetto passa dalla sfida alla squadra che più lo corteggia". Quindi nel sottotitolo: "Paratici, candidato rossonero, ha pranzato anche con l'agente di De Zerbi". Infine c'è il QS che recita: "Conceicao sfida Conte. Futuro in palio ad alta quota"