Dal mercato al tecnico. Il CorSport in apertura: "Tare trasforma il Milan"

vedi letture

La telenovela (sembra) finita: Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Definiti gli ultimi dettagli le parti si incontreranno ad inizio settimana prossima per mettere nero su bianco un accordo che segnerà difatti l'inizio di un nuovo corso dalle parti di Casa Milan. Tanti i temi da trattare e le situazioni da risolvere, come quella relativa la nuovo allenatore o ai rinnovi di contratto di alcuni veterani di questa squadra, Theo Hernandez e Mike Maignan in particolare.

Ci saranno dunque parecchie gatte da pelare, ma in passato Tare ha dimostrato di saper navigare in acque agitate, anche perché sennò la scelta dell'AD Furlani non sarebbe ricaduta su di lui. In merito alla nomina dell'albanese Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Tare trasforma il Milan", a conferma del fatto che cambieranno tante cose.