Fiducia Bologna, ma occhio a Tare. La Gazzetta: "Italiano. Il Milan non molla"

vedi letture

Nella giornata di ieri la dirigenza del Bologna si è incontrata con Vincenzo Italiano ed i suoi legali per cercare di trovare un'intesa sul rinnovo di contratto del tecnico italo-brasiliano. Non c'è stata ancora nessuna fumata bianca, ma dalle parti degli uffici di Casteldebole filtrerebbe ottimismo sulla permanenza dell'ex Fiorentina almeno per un'altra stagione.

Saputo, Fenucci e Sartori è meglio che si guardino le spalle da Igli Tare nella "corsa" a Vincenzo Italiano, anche perché come titolato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport in apertura "Il Milan non molla". L'ultima parola non è stata ancora detta, e la sensazione è che molto dipenderà dalla volontà del tecnico.